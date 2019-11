3 points

First goal for @Inter in the @ChampionsLeague

250 goals in my career

God is good pic.twitter.com/3atmwyNalB — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) November 27, 2019

Così accade che anche i protagonisti dello spettacolo, gli attori principali, non detengano i diritti dei gol da loro stessi realizzati. L’ultimo esempio èUn gesto non tollerato dallaNiente di anomalo, si capisce, le tv pagano anche per questo. Non sono previste eccezioni, neanche verso chi raggiunge obiettivi prestigiosi e intende condividerli con i propri tifosi.