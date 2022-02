Le critiche piovute nel corso delle ultime settimane sull'Inter e in particolare su Lautaro Martinez e Samir Handanovic, colpevoli di prestazioni non all'altezza del loro nome e del loro valore. Performance deludenti, che però hanno spinto la frangia più accesa del tifo interista, la Curva Nord, a prendere posizione in difesa dei due calciatori e della squadra nel momento di maggior difficoltà.



TRE STRISCIONI - Gli ultras della Nord si sono infatti recati questa mattina ad Appiano Gentile dove hanno esposto tre striscioni il primo di incitamento alla squadra: "Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vince la guerra!!! La Nord è con voi". Il secondo in spagnolo dedicato a Lautaro Martinez: "Lautaro aguanta, estamos con vos" (Lautaro resisti, siamo con te). E infine l'ultimo dedicato a capitan Handanovic: "Samir non ti curar di loro. La Nord è con te".. Ecco le tre foto pubblicate dal profilo facebook della curva.