Inter, la festa dei tifosi in Piazza Duomo per lo Scudetto della seconda stella

Redazione CM

58 minuti fa



L'ad dell'Inter Beppe Marotta aveva parlato di voglia di esplodere, ed esplosione è stata: al fischio finale di Milan-Inter 1-2, il derby che ha sancito la matematica dello Scudetto 2023-24, un fiume di tifosi nerazzurri si è riversato in Piazza Duomo per festeggiare la conquista della seconda stella con bandiere, fumogeni e cori.



"Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi": il coro non si sentiva dal 2021 alla Pinetina, dopo il pari dell'Atalanta in casa del Sassuolo nell'anno dell'ultimo titolo con Conte in panchina e Lukaku a festeggiare in diretta social per le strade di Milano. Oggi l'Inter festeggia a San Siro, ancora formalmente in trasferta ma all'atto pratico circondata dai propri tifosi, nella propria città.



