La Fiorentina ha bussato alla porta dell'Inter per chiedere informazioni su Stefano Sensi. Il club nerazzurro è disposto a cederlo per una cifra di circa 15 milioni di euro, ma il centrocampista, secondo indiscrezioni raccolte, non gradirebbe la destinazione e per questo motivo, ad oggi, la trattativa sembra destinata a non decollare.