Il futuro di Acerbi all’Inter è legato a quello di Simone Inzaghi, che l’ha voluto fortemente in nerazzurro e quando può non ci rinuncia mai. L’accordo con la Lazio è di un prestito con diritto di riscatto, ma a fine stagione i club potrebbero sedersi per cambiare le condizioni. Ai biancocelesti, riporta il Corriere dello Sport, piace il centrocampista classe 2003 Giovanni Fabbian, che dopo il prestito alla Reggina potrebbe entrare nell’affare come contropartita.