Elisabetta Muscarello, moglie dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte, ha commentato dal proprio profilo Facebook le notizie che riferiscono di una busta con un proiettile recapitata all'allenatore dell'Inter: "Per la cronaca: la storia del proiettile è una bufala! E comunque in Italia siamo messi proprio male come comunicazione. Per la serie: mi alzo, invento e scrivo! Senza pensare mai alle conseguenze". La Procura di Milano ha intanto aperto un'inchiesta a carico di ignoti, per minacce aggravate e detenzione di munizioni.