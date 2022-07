Per l'Inter di Simone Inzaghi è giorno di vigilia della terza amichevole di questo precampionato dopo quelle con Lugano e Monaco. Domani, alle 18.30, i nerazzurri affrontano al Bollaert-Delelis il Lens, con una serie di defezioni da tenere in considerazione: oltre all'acciaccato Gosens, non prenderanno parte alla trasferta francese Gagliardini e gli uomini mercato Skriniar, Pinamonti e Alexis Sanchez.



La squadra partirà dall'aeroporto di Malpensa per atterrare in Francia nelle prossime ore.