I tifosi dell'Altaawoun FC, club che milita nel campionato saudita, hanno avviato una petizione su X (ex Twitter) per convincere la società a ingaggiare Joaquin Correa, attaccante in uscita dall'Inter: "Prendiamo Correa. E' un giocatore di classe mondiale. Prendiamolo, è acquistabile a meno di 20 milioni".