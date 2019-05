Sono entrati dalla panchina, ma non hanno inciso. Keita e Candreva, con un'Udinese stanchissima e sull'orlo del ko, non sono riuscita a dire la loro, costringendo Luciano Spalletti alla reprimenda pubblica, alla bacchettata a due giocatori che non hanno lasciato il segno. E da qua, l'Inter del futuro, vuole ripartire: allargando la rosa, dando alternative valide al prossimo allenatore nerazzurro.



ALTERNATIVE VALIDE - Keita, Candreva, ma anche Cedric, Borja Valero, Gagliardini, Joao Mario, Dalbert: tutti giocatori che non hanno dato con costanza il loro apporto, tutti giocatori che rischiano di partire. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Piero Ausilio e Beppe Marotta lavoreranno in questo senso nel prossimo mercato: la priorità non è portare un campione all'Inter, ma è quella di allargare la rosa, averla più profonda per garantire 'materiale' tecnico migliore a Luciano Spalletti o chi per lui. Ausilio e Marotta al lavoro, per un'estate, quella nerazzurra, che sarà calda, caldissima.