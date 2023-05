La vittoria contro la Lazio è stata uno spartiacque importante per la stagione nerazzurra, uno nuovo start per la corsa alla qualificazione in Champions, che un risultato negativo avrebbe severamente compromesso. Una settimana dopo (successivamente all’intertappa Verona) c’è ancora una romana sul cammino dell’Inter, la Roma di José Mourinho, protagonista, con i nerazzurri, di un testa a testa parecchio avvincente. Divise da soli due punti in classifica, Inter a 60 e Roma a 58 punti, in questo momento i giallorossi sarebbero fuori dal treno Champions ma con una vittoria davanti ai propri tifosi riaprirebbero ogni discorso, come appunto accaduto all’Inter nel corso delle ultime due partite, approfittando anche di qualche inatteso passo falso delle avversarie.



LE SCELTE - Sfida pesante, quella dell’Olimpico, che dovrebbe vedere l’Inter rispettare quella che è stata una rotazione quasi scientifica. Le punte, infatti, si sono sempre alternate e dovrebbero farlo ancora. Anche in porta tornerà Onana, mentre in difesa, Acerbi, dovrebbe andare incontro a quel turno di riposo che lo aveva già messo in dubbio a Verona. Al contrario, tornerà in campo Alessandro Bastoni, non utilizzato nello 0-6 del Bentegodi, così come Barella. Brozovic, invece, potrebbe sedersi in panchina dopo le tre partite consecutive da titolare.



La probabile formazione (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.