A Torino per non perdere altro terreno dal Napoli e per staccare la Juventus, attualmente a soli due punti di distanza in classifica. L’Inter affronta i bianconeri con queste premesse, dovendo far fronte a un’assenza divenuta ormai abituale, quella di Romelu Lukaku, che per stessa ammissione di Inzaghi, tornerà a vestire il nerazzurro solo dopo la sosta. Tra gli indisponibili anche Danilo D’Ambrosio, mentre tornerà in panchina Marcelo Brozovic. Il tecnico piacentino non si porta dietro molti dubbi di formazione, ma Alessandro Bastoni potrebbe costringerlo a cambiare i piani. Il difensore è stato colto da una lieve sindrome influenzale, alla fine è partito ugualmente insieme alla squadra per Torino, ma le sue condizioni restano da valutare.



Se l’ex Atalanta dovesse farcela, Inzaghi si presenterebbe allo Stadium con la formazione tipo, con Acerbi al centro della difesa al posto di de Vrij, Skriniar sul centro destra e Bastoni come terzo di sinistra. I dubbi aumentano se invece il classe ‘99 non dovesse farcela. A quel punto Inzaghi potrebbe spostare Skriniar al centro, con Acerbi a sinistra e Darmian a destra. Quest’ultimo arriva da una bella prestazione offerta contro il Bayern, proprio da terzo di destra, che ha totalmente soddisfatto Simone Inzaghi.



La probabile: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.