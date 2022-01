Dopo le grandi fatiche imposte da Conte, necessarie per arrivare allo scudetto e per impiantare all'Inter una mentalità vincente, Inzaghi ha preso le redini e avviato una nuova rivoluzione. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La rivoluzione dolce di Simone è arrivata dopo due anni spremuti da Antonio Conte come un’arancia: per l’Inter sono stati esaltanti, necessari per ridestarsi da un lungo torpore, ma pure faticosi. Per questo serviva scalare marcia, fare entrare aria nuova conservando tutta quella energia: adesso la squadra ha ancora le solidissime fondamenta di Conte, ma gioca più libera, come ogni giocatore sottolinea quando un microfono gli passa davanti”.