L'operazione sarà a lungo termine e il mercato non ha ancora date precise.di una storia che entro luglio prenderà una piega chiara; perché Quique Setién conferma l'interesse, ricorda il jolly Messi ma ammette che le spese sono molto, forse troppo alte. E l'Inter da parte sua non ricevendo forzature dal giocatore è tranquilla:di cui si parla in Catalogna, cui aggiungere contropartite gradite. Dettaglio non da poco. E al momento il dialogo tra i due club è ancora rallentato dalla crisi post-virus che vive il Barça.- In questa vicenda è emersa anche l'ideanei giorni scorsi come opportunità di dialogo. Le due dirigenze hanno parlato di tanti calciatori in questi mesi, confronto continuo per cercare soluzioni che da marzo in poi sono diminuite proprio a causa dei problemi economici. Ma la presa di posizione forte in questo caso è stata del giocatore:, lo ribadisce anche in queste settimane a fronte di eventuali proposte, ad oggi non si scalda a fronte di una partenza. Comese non con uno sforzo che il francese al momento non ha alcuna intenzione di fare. Ecco perché Antoine ad oggi è fuori dalla trattativa Lautaro, lo sa bene ancheper decidere se l'argentino andrà via davvero o meno. Da qui a luglio tutto può accadere in un affare apertissimo ma tutt'altro che semplice. Con tanti capitoli ancora da vivere.