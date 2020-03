Dries Mertens e il Napoli, una storia che non sembra destinata a finire, con l'incontro, a pranzo, tra il belga e De Laurentiis che sa tanto di pace fatta, con il classico lieto fine che tanto piace al produttore italiano. E la scelta del 14 azzurro, miglior marcatore della storia del club azzurro, va a influire con quelle che sono le strategie di un altro club: l'Inter. Sì, perché Mertens piace, e non poco, ai nerazzurri.



RIVOLUZIONE IN ATTACCO - Là davanti, nel reparto offensivo agli ordini di Antonio Conte, solo uno è sicuro di rimanere: Romelu Lukaku. Il gigante arrivato dal Manchester United è il punto fermo dell'attacco dell'allenatore pugliese, che lo ha voluto a tutti i costi con sé, dopo averlo inseguito nelle stagioni passate, prima alla Juve e poi al Chelsea. Il belga, quindi, sarà l'unico che resterà al proprio posto, per gli altri il futuro sembra segnato.



COSA CAMBIA? - Sanchez tornerà allo United, Esposito andrà in prestito, Lautaro... Per l'argentino il discorso è complesso, ma il Barcellona sembra disposto a far pazzie pur di averlo con sé, tanto da offrire più dei 111 milioni della clausola del Toro. E, con la partenza anche del proprio numero 10, ci sarà un reparto interamente da rifare. E Mertens? Il belga del Napoli rappresenta(va) un'occasione a zero, arrivo di qualità pronto a prendere il posto di Sanchez: ma con un rinnovo in arrivo, ecco che cambia tutto per l'Inter. Sì, perché se ci si cautelava con colpi a zero per sostituire Sanchez ed Esposito (Mertens e Giroud), ecco che con la firma del belga i piani si complicano. Con l'Inter che dovrà fare un investimento importante non solo per il sostituto di Lautaro ma anche per quello di un altro attaccante. Con le strategie che, inevitabilmente, cambiano...