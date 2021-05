Il 5 maggio è una data che evoca brutti ricordi ai tifosi dell'Inter. I quali non dimenticheranno mai la delusione per lo scudetto perso all'ultima giornata di campionato a Roma contro la Lazio nel 2002, quando la Juventus si laureò campione d'Italia vincendo a Udine e sorpassando i nerazzurri in testa alla classifica.



Ma oggi è un giorno di festa ad Appiano Gentile, dove la squadra si è ritrovata per riprendere gli allenamenti in vista dell'anticipo di sabato a San Siro con la Sampdoria dopo i tre giorni di riposo concessi da Conte.