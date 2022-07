Niente abbraccio di pubblico ad Appiano per l'Inter all'inizio della nuova stagione. I calciatori nerazzurri si ritroveranno mercoledì 6 luglio, ma le sedute saranno chiuse ai tifosi, secondo quanto fa sapere la stessa società, che ha invitato i propri sostenitori a non affollare il Suning Training Center. Motivi di sicurezza, ma anche pratici: dati i lavori in corso in un cantiere che si trova appena fuori dal centro sportivo, il parcheggio è attualmente inutilizzabile.