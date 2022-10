Continuano a rincorrersi le voci di un’ imminente cessione dell’Inter da parte degli Zhang. L’ultima notizia, in ordine di tempo, la lancia il Financial Times. Il quotidiano inglese parla di un mandato della famiglia Zhang dato alle banche Goldman Sachs e Raine Group per la ricerca di potenziali acquirenti. Al di là di come finirà questa vicenda ringrazierò sempre Steven Zhang per aver riportato l’Inter a vincere rimanendo sempre competitiva.