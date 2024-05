La scorsa settimana per l'si èdopo aver rilevato il club nerazzurro nel 2016 da Erick Thohir, la holding cinese ha ceduto il passo a, che ha comunicato l'escussione delle quote societarie date in pegno a garanzia del finanziamento contratto dalla famiglia Zhang nel 2021 e il conseguente passaggio di proprietà. Si è chiuso cosìcaratterizzato da d

- Con quello conquistato in questa stagione, Steven Zhang, alla guida dell'Inter dal 2018, è diventato inoltre il settimo presidente a conquistare almeno due scudetti alla guida della società milanese. Tanti però anche gli acquisti e le cessioni, conda Transfermarkt: