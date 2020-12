Federica, moglie di Nicolò, ha interagito coi suoi followers su Instagram, parlando anche del centrocampista dell’: “Vorrei tornare in Sardegna? E' la nostra terra, non lo so magari quando le mie figlie saranno grandi sì... Dipende dove cresceranno loro. Vorremmo anche un maschio, per ora ci teniamo tre femmine”.“Tifo mio marito. Quando si tratta di lavoro purtroppo non riesco a scindere le cose. Lo guardo sempre in tv, anche se ho due disturbatrici seriali. Guardiamo tutto lo sport in casa: basket, calcio, formula uno, moto gp. Io sono le uniche cose che riesco a guardare in tv. Quanti anni perdo ogni volta che Nicolò si rotola per terra urlando? Troppi purtroppo, ogni caduta mi giro e non guardo più”.“Cucina, gioca con le bimbe, riordina.Ci vediamo le prime ore del mattino e le ultime della sera. Quindi poco. In casa è sempre in movimento, ma mai arrabbiato o nervoso. Anzi. Se sta con le bambine? Quando è in casa sempre. Non usa telefono, non guarda tv e non usa videogiochi. Infatti quando c'è lui le bambine sono elettriche. Loro urlano di gioia ogni volta che lo vedono in tv. Come ha reagito alla notizia della nuova nascita? Con testuali parole: "Ti sei guadagnata un'altra gravidanza. Il primo lockdown? Non avendo mai Nicolò in casa ci siamo goduti quei mesi insieme. Siamo stati bene, ma avevamo qualche preoccupazioni”.