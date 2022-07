Intervistato da 1 Station Radio, l'ex centrocampista dell'Inter, Sabri Lamouchi, ha espresso la propria opinione in merito al ritorno di Lukaku in nerazzurro.



"Era determinato a tornare e ovviamente adesso sarà motivato e tenterà di fare molto bene. Sono impressionato dal modo di lavorare del club, in particolare dell'operato di Inzaghi e del ds Marotta. Potrebbe essere la migliore in Italia".