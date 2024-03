Inter, l’attesa non ti fa onore: il silenzio su Acerbi non è accettabile

Pasquale Guarro

L’Inter non deve giocare d’attesa e questa volta il riferimento non è al campo, ma è rivolto agli uffici di viale della Liberazione, luoghi in cui nel recente passato sono nate invidiabili e condivisibili campagne di lotta al razzismo. Perché è scritto nero su bianco negli atti costitutivi del club: “Fratelli del mondo”. DNA che si porta dietro una responsabilità che non ammette equivoci. Dentro o fuori.



DENTRO O FUORI - Inter - Napoli si porta in coda quanto accaduto sul terreno di gioco tra Juan Jesus e Acerbi, con il nerazzurro che sembrerebbe aver rivolto al brasiliano insulti razzisti. La cosa tra i due si è poi chiusa lì, con le scuse dell’interista, accettate da Juan Jesus, che al triplice fischio ha voluto minimizzare sull’accaduto. Ma non è così che può funzionare in una società civile, se l’insulto c’è stato. E la cosa non può essere chiusa in campo, perché in campo non si può dire tutto. Bisogna quindi approfondire, arrivare a una conclusione di assoluzione o pena, ma in questa attesa l’Inter non può permettersi di giocare la partita dell’indifferenza.



VIA DALL’IMBARAZZO - Non può per quelli che sono stati i trascorsi del club, sempre in prima linea contro certi abusi: dalla campagna BUU (Brothers Universally United) al pieno appoggio a Romelu Lukaku per i fatti di Torino. Schierandosi, l’Inter è stata l’orgoglio di tutti i suoi sostenitori e l’esempio per tanti altri club che operano nel calcio. L’attuale silenzio sulla questione Acerbi non è di pari prestigio e va in contrapposizione con il passato. Quello che l’Inter è chiamata a fare è togliersi immediatamente dall’equivoco: appoggiare Acerbi se è innocente o prenderne le distanze se è colpevole. La via di mezzo in attesa di referti arbitrali o di quant’altro possa portare alla fine di questa storia non è una via percorribile per l’Inter, che in ogni caso ha già la verità in casa.