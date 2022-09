, attaccante dell', parla a Dazn dopo la vittoria sul Torino: "Sapevamo che il Toro era una squadra difficile da affrontare: nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi, ma come carattere siamo riusciti a mettere la partita dalla nostra parte e a vincerla. Era importante".- "Avevamo bisogno di una vittoria così dopo due sconfitte, volevamo vincere per stare tranquilli perché abbiamo un calendario stretto. Stiamo facendo del nostro meglio e cerchiamo di fare bene per l’Inter che deve vincere sempre".- "Cerco sempre di dare una mano al compagno, al club che mi ha dato fiducia alla gente che mi vuole bene. Lavoro a testa bassa e cerco di imparare. Sono maturato in questi anni in Europa e cerco di dimostrarlo sempre in campo".- "Non è facile perché siamo quattro attaccanti diversi con qualità diverse e movimenti diversi. Devi lavorare in settimana, conoscere i compagni e poi devo adattarmi con ognuno".- "Questa settimana abbiamo affrontato due squadre come Milan e Bayern che ci hanno messo in difficoltà: se queste partite le vinci va tutto bene, ma se perdi non devi buttare tutto. Le cose buone le abbiamo fatte, ma dobbiamo crescere su quelle fatte male".- "Siamo con lui perché è un allenatore che è sempre dietro di noi, ci dà fiducia e spinge anche quando le cose non vanno. Quando un mister è così in allenamento ci dà fiducia, viglia di continuare a crescere e di imparare dagli errori".