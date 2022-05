Con un post pubblicato sul proprio profilo instagram ancheha voluto mandare un messaggio ai tifosi dell'Inter per chiudere la stagione in cui è sfuggito all'ultimo lo scudetto e in cui sono comunque arrivati due titoli. Da uomo mercato, tuttavia, il messaggio che l'argentino ha mandato ai propri tifosi è di quelli che guardano ad un futuro ancora in maglia nerazzurra."Dispiace, dispiace tanto per tutto il lavoro fatto dal primo giorno di preparazione. Si chiude una stagione con due trofei vinti che abbiamo riportato a casa dopo tanto tempo. Sono orgoglioso d’indossare e difendere questa maglia. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per quest’ anno insieme. E grazie a tutti voi tifosi per l’ amore e il supporto di sempre. #ForzaInter".