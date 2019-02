Lautaro, attaccante dell', posta una foto su Instagram dopo il ko ai rigori contro la, costato ai nerazzurri il passagio del turno in Coppa Italia: "Quando uno sbaglia si sente sempre male. Senza dubbio questi errori sono quelli che ti fanno crescere. Sono molto triste per ieri sera, però bisogna guardare avanti, abbiamo tante partite davanti a noi e ci rialzeremo subito per dare tutto e tornare a vincere!".