Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter andato a segno nella vittoria di ieri sera sul Cagliari, ha parlato a Sky Sport: "Sono molto felice, abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo. Nel secondo siamo calati un pochino, abbiamo cercato il gol per chiudere la partita e alla fine l'abbiamo trovato. Quanta voglia avevo? Tanta, tanta. Lavoriamo bene in settimana per farci trovare pronti, dovevo sfruttare l'occasione. Che ragazzo sono? Molto tranquillo e presente. Voglio vivere bene e lavorare, mi sono posto degli obiettivi e li raggiungerò".