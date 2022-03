Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter autore di una tripletta contro la Salernitana, ha parlato a Sky dopo il fischio finale:



“Mancava la vittoria, mancava il gol. Oggi ne abbiamo fatti 5, sono molto contento. Personalmente ho vissuto un momento difficile, un attaccante vive per il gol e non è stato il massimo. Ho avuto la fortuna di fare tre gol, siamo scesi in campo con tanta voglia e rabbia, volevamo dimostrare tante cose perché davanti abbiamo una partita importante. Quando non posso dare una mano alla squadra con il gol sono triste, ho parlato molto con mia moglie, i miei amici e la mia famiglia. Dedico i gol a mia figlia che dorme a casa. Nell’abbraccio con Inzaghi c’era fiducia, a Liverpool andiamo per cercare di andare avanti, è il nostro sogno”.