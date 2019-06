Lautaro Martinez, numero 10 dell'Inter e attaccante dell'Argentina, parla a Tyc Sports di Mauro Icardi, che non farà pare dell'Albiceleste per la Coppa America: "Quando sono arrivato Mauro mi ha introdotto al gruppo nel modo migliore, è sempre stato quello di cui avevo bisogno. Dopo è successo quello che è successo, abbiamo parlato in privato e sono cose che deve risolvere lui. Abbiamo un buon rapporto. Mi sarebbe piaciuto averlo qui in Nazionale, ma la decisione è stata presa dall'allenatore. Siamo in 23, io ad esempio sarei voluto andare al Mondiale. Mauro è un grande giocatore".