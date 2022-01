Una partita nella notte italiana tra martedì e mercoledì (la sua Argentina sfiderà la Colombia) e subito dopo il volo che lo riporterà in Italia. È questo il programma di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che giovedì farà ritorno a Milano, e la sua prima tappa sarà Appiano Gentile. Giusto in tempo per allenarsi con i compagni, perché il derby è alle porte e non c'è assolutamente tempo da perdere. In accordo con lo staff e con la società, "il Toro” dovrebbe svolgere con il resto della squadra un paio di allenamenti, prima di arrivare alla sfida contro i rossoneri.