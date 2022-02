Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, parla dell'ex nerazzurro Diego Milito: "Milito? Lui è una persona molto importante per me, mi chiama sempre e mi dà dei consigli. Lo ringrazio, perché ho imparato tanto e questi sono momenti che ti porti sempre dentro. L'esordio col Racing al suo posto? Emozione unica, lui era un idolo per la gente di Avellaneda. Sono arrivato a Buenos Aires con quel sogno e realizzarlo così è stato bellissimo".