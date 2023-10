e no, non è la solidità difensiva, né l'ampiezza delle scelte a centrocampo e nemmeno uno stile di gioco più che consolidato, che in ogni restano dati importantissimi nella gestione del gruppo di Simone Inzaghi. Niente di tutto ciò perché l'unico dato incontrovertibile della squadra nerazzurra è che. Fra incertezze nelle alternative e viaggi oltre oceano per rispondere alla chiamata della Seleccion Argentina il Toro è sempre più a rischio bornout.Simone Inzaghi non può permettersi di farlo rifiatare e i numeri dell'Inter, purtroppo, lo confermano. Semprein cui in una, contro l'Empoli, è statoe nell'altra, contro la Salernitana, è statodi gol che ha consentito ai nerazzurri di imporsi in trasferta. C'è però di più perché se consideriamo le due soste per le nazionali Lautaro è stato(vittoria 1-0 della sua Argentina) e per 5 minuti anche contro la Bolivia (vittoria 1-0) allotientrando a Milano solo due giorni prima del derby contro il Milan.Anche in questa sosta il copione non cambierà con gli impegni contro Paraguay e Perù che dovrebbero vederlo quantomeno in campo se non titolare in quanto match di qualificazione ai mondiali e ilche aprirà un tour de force incredibile per i nerazzurri che si ritroveranno poi ad affrontare Salisburgo, Roma, Atalanta e ancora Salisburgo in trasferta.o dato che l'unica alternativa rimasta, ccomplice il lungo ko di Arnautovic, èche da un lato fatica a convincere e dell'altro, proprio come, tornerà soltanto all'ultimo dalle trasferte con il suo Cile.