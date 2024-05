Inter, Lautaro: "Qui sono a casa e non ci sono problemi, firmo per la Champions"

L'attaccante argentino, capocannoniere della Serie A vinta dai nerazzurri campioni d'Italia per la ventesima volta nella storia, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:L'ho sentita proprio così dal primo giorno ed è forte anche il legame con Milano: qui c'è un'atmosfera speciale, qui crescono i miei figli, qui mia moglie ha un ristorante e qui sento l'amore della gente. Devo tutto alla società e al popolo interista: mi sono stati vicini dall'inizio, solo grazie a loro sono riuscito a diventare capitano, che è onore e responsabilità.

- "Una gioia nella gioia, i numeri dicono che: cercare di superarmi, avere nuovi obiettivi. Il gruppo viene davanti al singolo, io ho solo capitalizzato un lavoro di tutta la squadra".Ho detto 'in settimana' perché poi finisce il campionato e, non so cosa accadrà da qui alla prossima settimana, ma

- "L’Inter veniva da anni senza successi e negli ultimi 4 ha sempre messo in bacheca qualcosa.: a Istanbul era un sogno vicinissimo, mentre l’unica partita che vorrei rigiocare quest’anno è quella contro l'Atletico. Ma a Milano, non a Madrid: se avessimo sfruttato le occasioni, sarebbe stato diverso. Certo, anche al Metropolitano abbiamo sbagliato: se vai in vantaggio, devi conservarlo. Su questo bisogna migliorare".