Lautaro Martinez era diffidato e con l'ammonizione presa contro l'Udinese sarà squalificato e salterà il prossimo impegno legato alla Serie A dell'Inter. Legato alla Serie A, ma non per forza Serie A. Se infatti la Supercoppa Italiana contro la Juventus dovesse essere giocata prima dell'inizio del campionato Lautaro sarebbe squalificato per quella partita.