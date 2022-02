e che è una delle cartine di tornasole della minore brillantezza espressa dall'Inter capolista nelle ultime settimane. Anche a Napoli, dopo un derby giocato sottotono,. In questo primo scorcio di 2022, il Toro non si è ancora sbloccato a livello realizzativo in campionato - l'ultimo gol risale al 17 dicembre scorso con la Salernitana - dopo aver concluso il 2021 alla grande con una striscia di 5 reti nelle ultime cinque partite di Serie A., in Supercoppa contro la Juventus, poi il vuoto. Nonostante Inzaghi abbia continuato a preferirlo nelle scelte di partenza in attacco, alla pari di Dzeko e a discapito di un Correa frenato dagli infortuni ma soprattutto di un Alexis Sanchez in forte ascesa, Lautaro, quando non riuscì a trovare la porta avversaria per 5 match consecutivi di campionato (con tanto di rigore sbagliato nel primo atto del derby) e prima di sbloccarsi proprio nella partita d'andata contro il Napoli. Certamentedi Jurgen Klopp; una competizione nella quale il numero 10 è ancora a secco nel corso di questa stagione e che di certo non contribuisce ad alimentare la sua immagine anche in prospettiva di mercato.per un calciatore che continua a vantare estimatori all'estero, dal Barcellona anche orfano dell'amico Leo Messi alle principali formazioni di Premier League., e figlia della necessità di individuare eventualmente uno o più sostituti all'altezza: una cifra impegnativa per chiunque volesse provarci, macol lavoro di Conte e che non sempre con Dzeko si sono ammirati. Corsa scudetto, Champions e Coppa Italia: per inseguire tutti gli obiettivi per cui compete, l'Inter si appella anche al suo attaccante perduto.