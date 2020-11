Lautaro Martinez parla alla rivista MatchDay Programme prima della partita tra Inter e Real Madrid: "Il mio idolo d’infanzia era Falcao, da piccolo lo ammiravo quando giocava al River Plate. L’ho conosciuto in Coppa America, contro la sua Colombia e gli ho chiesto di scambiare le maglie.



PASSIONI - "Una delle mie più grandi passioni è il basket, mi piace seguirlo e da piccola ci giocavo spesso con mio fratello Jano. Sono nato nella stessa città di Manuel Ginobili, che ho anche conosciuto. Il mio primo tatuaggio ha un grande significato e l’ho fatto presto: è il nome di mio nonno, mia madre me l’ha lasciato fare perché era suo papà".



CUCINA E VITA PRIVATA - "In cucina sono il re dell’asado! Il piatto che preferisco mangiare invece è il 'Pastel de papa', una ricetta classica argentina con patate, carne e tanti altri ingredienti. Quando segno e la squadra vince sono veramente felice. Per quello che riguarda la vita privata so che una delle gioie più grandi sarà la nascita di mia figlia Nina".



L'INTER DEI SOGNI - "Julio Cesar, il portiere del triplete, Samuel, un vero muro in difesa, Zanetti, il capitano, un esempio, Cambiasso, un allenatore in campo, Milito, attaccante micidiale, a lui devo molto".