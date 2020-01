L’Inter ha messo in vendita Valentino Lazaro, l’esterno austriaco arrivato la scorsa estate non ha convinto Antonio Conte e per questo motivo Ausilio e Marotta sono già a lavoro per trovargli una sistemazione. Il suo agente, Max Hagmayr, sta facendo base a Milano dopo qualche viaggio in giro per l’Europa. Nei giorni scorsi il contatto con il Newcastle, poi il contatto col Lipsia, la piazza preferita dal calciatore, anche se dopo un primo approccio i tedeschi non hanno prodotto affondi.



Per questo motivo, nonostante i desideri del calciatore, il club inglese è in pole. Tra i due club c’è già l’accordo: prestito con diritto, mentre rimangono ancora da limare degli accordi tra Newcastle e Lazaro dal punto di vista contrattuale. Max Hagmayr, agente del calciatore, è a Milano, ma presto potrebbe volare verso l’Inghilterra per la seconda volta in una settimana. Si tratta, ma il futuro di Lazaro sembra ormai scritto, Milano è lontana, Newcastle sempre più vicina.