Inter - Lazio crocevia per la Champions e non solo. La sfida di domenica all'ora di pranzo nasconde anche possibili retroscena sul futuro di entrambi i tecnici. Secondo quanto scrive il Messaggero questa mattina i destini di Sarri e Inzaghi potrebbero incrociarsi, con i nerazzurri che avrebbero puntato proprio il tecnico biancoceleste per la prossima stagione.



Tutto dipenderà dal piazzamento finale delle due squadre. La panchina di Inzaghi è già in bilico e in caso di mancato accesso alla Champions l'addio sarebbe quasi certo, viceversa Sarri con il quarto posto (ma ancor più con il secondo o il terzo) rinforzerebbe la sua posizione nei confronti della società, chiamata ad accontentarlo sul mercato. Se gli equilibri a Formello, soprattutto tra Tare e il tecnico toscano, non verranno chiariti da Lotito, ecco che un eventuale corteggiamento interista potrebbe far vacillare la volontà dell'allenatore ex Chelsea, Juve e Napoli. Al momento è ancora grande la sua voglia di portare avanti il progetto a Roma. Ma molto dipenderà dalle prospettive che si presenteranno a bocce ferme in estate.