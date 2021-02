In attesa del fischio d'inizio, ecco le formazioni ufficiali di Inter e Lazio, protagoniste del big match domenicale a San Siro dalle ore 20:45.



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte.



Lazio (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.