Si gioca questa sera alle 21 al Meazza l'ultimo quarto di finale della2018-19. Si sfidano, in palio c'è un posto in semifinale contro il Milan. Entrambe le squadre sono a caccia di rivincite, dopo una giornata di campionato che le ha viste soccombere, i nerazzurri sul campo del Torino e i biancocelesti in casa contro l'Atalanta. L'obiettivo è importante per entrambe e le motivazioni altissime: l'Inter punta al derby con il Milan, rivincita di quello che nella scorsa stagione vide trionfare i rossoneri, la Lazio cerca una semifinale che le consentirebbe di sognare il successo nella competizione (con due gare in casa su tre fra semifinale e finale). Tutti in campo alle 21,INTER: 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 23 Miranda, 18 Asamoah; 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Borja Valero; 16 Politano, 9 Icardi, 87 Candreva.A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 8 Vecino, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 21 Cedric, 29 Dalbert, 44 Perisic, 74 Salcedo.Allenatore: Luciano SpallettiLAZIO: 1 Strakosha; 13 Wallace, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 21 Milinkovic, 6 Leiva, 19 Lulic; 11 Correa, 10 Luis Alberto; 17 Immobile.A disposizione: 23 Guerrieri, 24 Proto, 7 Berisha, 14 Durmisi, 15 Bastos, 16 Parolo, 20 Caicedo, 25 Badelj, 28 Kalaj, 30 Neto, 98 Zitelli.Allenatore: Simone Inzaghi.