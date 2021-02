Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, ex Inter, dice la sua in vista della sfida dei nerazzurri contro la Lazio. Queste le sue parole a Radiosei: “Che ricordi quando sfidai all'Olimpico mio fratello Valentino, una grande emozione e tra l'altro entrambi eravamo i capitani delle rispettive squadre. Chinaglia? Sapeva fare tutto, è stato uno dei centravanti più forti che abbiamo avuto e nonostante la sua mole sapeva fare tutto. Questa Inter è fatta di tanti giocatori di personalità, l'assemblaggio per Conte non è semplice. La situazione societaria dell'Inter non è semplice, ci sono persone che sono interessate al club, se fosse così vorrebbe dire che le disponibilità ci sono. Dura dire come possa finire domenica la gara tra Inter e Lazio, un'idea ce l'ho ma per scaramanzia non lo dico (ride, ndr). L'impressione è che i nerazzurri siano Lukaku dipendenti, ma questa è un'impressione che nel corso del tempo può anche perdere sostanza. Certo che quando manca la differenza si nota. Corsa Scudetto e Champions? Certo che per l'Inter è un vantaggio non avere impegni extra campionato. Portano via energie nervose e mentali”.