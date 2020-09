Maurizio Setti, presidente del Verona, parla a QS. E, nella lunga intervista, si sofferma anche sul futuro di Marash Kumbulla, difensore dei veneti che piace a tanti club di Serie A: “Dove va Kumbulla? Abbiamo tante offerte: tutte di club di prima fascia. Noi su Kumbulla abbiamo sempre creduto, rifiutando offerte veramente importanti quando era in Primavera: come testa quel ragazzo è da primi dieci club al mondo”.



Sul giocatore ci sono Inter e Lazio. Se i nerazzurri sembravano in pole, ora sono i biancocelesti a rifarsi sotto, anche perché Marotta e Ausilio, come successo per Tonali, al momento temporeggiano avendo altre priorità. La corsa al talento del Verona è aperta.