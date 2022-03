L'Inter sta prorgammando il prossimo mercato estivo con idee chiare e investimenti programmati. Non potrà essere una campagna trasferimenti a costo zero e low cost, ma il club nerazzurro nelle trattative per Bremer, Scamacca, Frattesi e non solo, sta provando a giocarsi alcune carte, quelle delle contropartite tecniche, per "scontare" i prezzi dei cartellini di questi obiettivi. E il club nerazzurro ha 5 opzioni che sta pensando di giocarsi in vista di un'estate infuocata.



LE 5 OPZIONI - Il nome più importante resta quello di Andrea Pinamonti, tornato di proprietà dell'Inter la scorsa estate e oggi in prestito all'Empoli.. Anche Stefano Sensi come valore del cartellino può rappresentare un'opportunità importante al termine del prestito alla Sampdoria, mentre sono sicuramente meno "impattanti" ma sicuramente più futuribili per i club con cui trattare i nomi di Zinho Vanheusden (difensore oggi al Genoa), Lucien Agoumé (centrocampista in presto al Brest) e Martin Satriano (attaccante anche lui al Brest, ma per cui l'Inter non vuole perderne il controllo).