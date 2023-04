nella gestione economica dell'Inter. Il patron cinese, infatti, èdove, una sentenza del tribunale di Hong Kong ha intimato al presidente di Suning International di. Nel mirino dei creditori ci sono gli asset italiani del rampollo di Suning fra cui ancheper il prestito da 275 milioni di euro in scadenza 2024, ma che potrebbero presto essere oggetto di una trattativa di compravendita con tre soggetti interessati al club pronti a presentare un'offerta formale d'acquisto. Una situazione di incertezza totale in cui, nel mezzo, si trova inevitabilmente il club nerazzurro.Già lo scorso settembre Zhang Kangyang (il suo vero nome cinese) aveva fatto scadere i termini per presentare ricorso sulla sentenza del tribunale di Hong Kong, dando il via in patria alle azioni esecutive della sentenza che, di fatto, prevedonoSecondo Milano Finanza i creditori si sono mossi con il Tribunale di Milano per aggrdire gli asset italiani a lui riconducibili (fra cui anche il club nerazzurro).con la prima udienza che si terrà mercoledì 19 aprile, e vede la China Construction Bank, uno dei quattro colossi bancari statali a capeggiare i 7 istuti bancari che si dichiarano parte lesada parte sua ha ribadito chee di non essere a conoscenza dell'operazione,Inutile sottolineare come la situazione del club non sia rosea, con la proprietà che continua a non poter immettere liquidità nelle casse del club e pensa addirittura ad un nuovo finanziamento per andare avanti.che oggi diventa imprescindibile. Sono tre i compratori attualmente in attesa e si tratta del fondo del Bahrein, dell'attuale proprietario del Leeds, Andrea(che però deve prima cedere le sue quote del club inglese) e infine unin cui figura uno dei proprietari dei Milwaukee Bucks (franchigia NBA) Jamie Dinan. Ciò che resta da capire ora è se avrà senso trattare direttamente con Steven Zhang o aspettare che la proprietà del club passi di mano. Fra il pegno di Oaktree e i creditori cinesi l'era Suning sembra sempre più destinata ad una conclusione.