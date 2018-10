L'Inter perde contro il Barcellona e non approfitta dell'assenza di Messi per chiudere il discorso qualificazione, ma al Camp Nou, oltre a qualche lacuna da evidenziare, sono emerse anche alcune note liete, come la conferma di un Marcelo Brozovic che gioca ad altissimi livelli anche in un palcoscenico così importante. Meritevoli di elogi anche Politano, Handanovic e Icardi. Ad aprire le marcature e indirizzare il match è stato Rafinha con il classico gol dell'ex. Il brasiliano non ha esultato e con quel gesto ha ulteriormente dimostrato il suo rapporto con l'Inter, a suo dire cessato per volontà di Spalletti, anche se la versione del tecnico toscano indica il Barcellona come "responsabile" di un matrimonio finito forse troppo in fretta. Di questo ed altro abbiamo parlato con il nostro Pasquale Guarro nel consueto video sulla pagina Facebook di Calciomercato.com.