Nulla può sull’angolatissimo colpo di testa di Lozano. Ci mette invece la manona sull’insidioso bolide di Bergwjin.Si danna l’anima e dalla sua parte l’Inter non corre alcun pericoloSulla linea di porta non riesce a sputare fuori il colpo di testa di Lozano. Gli capita una buona occasione in area avversaria ma lo stop è impreciso e non gli consente di calciare.Un paio di chiusure delle sue, per il resto vive una serata abbastanza tranquilla.Niente da fare, il periodo buio non sembra aver fine. Innesca il contropiede che porta al gol di Lozano perdendo il pallone in modo imbarazzante.(Dal 24’ s.t.Buona grinta, ma entra in un momento del match in cui servirebbero anche buone idee e quelle non sembra averle)Le cose migliori le fa quando riesce ad allargarsi. Serve a Perisic un assist su cui il croato non riesce ad avventarsi per poco. Da mezzala va in sofferenza.(Dall’11’ s.t.Prova a puntare l'uomo e a creare insidie verso la porta avversaria. Meriterebbe più tempo a disposizione)Questa volta non riesce a farsi sempre trovare presente in costruzione e col pallone tra i piedi perde qualche tempo di gioco.: Mai in partita.Dopo un primo tempo in cui riesce ad accendersi solo ad intermittenza, disegna il bellissimo cross che Icardi trasforma in rete.(Dal 38’ s.t.: Stimolato dalle critiche degli ultimi giorni, inizia il match con particolare ispirazione, con pieno sostegno alla squadra e un perfetto assist per Perisic, che il croato manda sul palo. Poi trova anche il gol del pareggio con un bel colpo di testa.Nel primo tempo colpisce un legno su servizio di Icardi e arriva tardi di un soffio all’appuntamento con il gol su ottimo invito di Candreva. A Spalletti bastano le sue corse in difesa, agli interisti?La qualificazione gli scappa di mano per un errore del singolo, ma l'Inter non mostra mai la cattiveria che una gara così richiederebbe.La sfiora il tanto che basta per mandare sul palo il colpo di testa di Perisic. Nel secondo tempo è miracoloso su un sinistro di Icardi. Non perfetto sul gol dello stesso argentino.Perisic non lo salta praticamente mai. Un mastino.Rischia l’autogol con una goffa deviazione di testa e poi perde clamorosamente Icardi in area di rigore per l’1-1 nerazzurro.Decisamente più attento rispetto al compagno di reparto, porta a termine una gara priva di sbavatura.Deve vedersela con le incursioni di Politano e Candreva che qualche volta lo mettono un po’ in mezzo. Tiene botta ma spinge poco.Moto perpetuo, contrasta e si propone.Gestisce tutti i palloni con calma olimpica, gli riesce ciò che non riesce a Bora Valero.Contiene senza difficoltà alcuna Borja Valero.Pioccoletto tutto pepe per far rifiatare Gutierrez e ben figura contro l'Inter che cerca l'assalto)Intuisce le intenzioni di Asamoah, gli ruba il pallone e serve a Lozano un grande assist per l’1-0. Passa dalla corsia dib destra a quella di sinistra con grande semplicità e impegna Handanovic con un bel destro da fuori area.a sua disposizione si vede poco)Tecnico non lo è mai stato, ma questa volta non gli riece neanche il gioco di sponda. Annullato dai due centrali dell'Inter.In torsione sfrutta al meglio l’assist di Bergwijn e sigla il vantaggio ospite.Da ex milanista si toglie la soddisfazione di eliminare l'Inter dalla Champions. A Milano il suo PSV mostra buone individualità.