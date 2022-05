Torna indietro nel tempo di qualche anno e si ritrova di fronte lo stesso tiro da parte dello stesso attaccante: Vlahovic incrocia il mancino, ma questa volta il riflesso è felino e toglie la palla dall’incrocio. Poco prima aveva murato il mancino di Dybala. Ma la beffa è dietro l’angolo e si manda in porta da solo il tiro di Alex Sandro, abbastanza centrale.Titolare al posto di Bastoni, va ad occupare il centro-destra. Esce in ritardo sulla conclusione di Alex Sandro, che costa all’Inter il pareggio bianconero.(Dal 18’ s.t.Il suo ingresso dà una scossa all’Inter. Martella immediatamente da neo entrato ed è subito pericoloso con un bel diagonale mancino. Bravissimo quando va in sovrapposizione su Vidal e serve al centro Perisic per il 4-2).(Dal 115’ s.t.sSu Vlahovic fa la partita che deve fare, preciso negli interventi e sempre bravo in marcatura, anche sulle palle alte. In area di rigore avversaria anticipa il suo connazionale, de Ligt e lo costringe all’intervento da calcio di rigore.Fa i bagagli e si trasferisci sul lato sinistro della difesa. Stringe bene e aiuta de Vrij su Vlahovic. Fa ancora meglio quando entra Dimarco e torna nella sua zona naturale di campo, sul centro-destra.L’ultimo Alex Sandro non è sicuramente uno spauracchio, ma lui resta prudente e spinge poco. Si vede in area avversaria con un bel destro al volo che chiama Perin all’intervento.(Dal 18’ s.t.Dal suo piede parte il cross che porta alla torre di Perisic per Lautaro e il successivo calcio di rigore. Spinge con insistenza mettendo in difficoltà il suo diretto avversario.Si trova sulla sua mattonella ma dal lato opposto del campo (a sinistra), allora preferisce il tiro al cross e di destro disegna una traiettoria che lascia di sasso Perin e si spegne nell’angolino per il gol dell’1-0. Alla Del Piero, ma contro la Juve. Beffa doppia.Fatica ad alzarsi e Inzaghi deve richiamarlo perché la sua posizione rischia di schiacciare troppo l’Inter. Attratto in pressing fuori posizione, lascia sguarnita la zona centrale del campo e la Juve si infila per il raddoppio di Vlahovic. Per fortuna poi si rimette in sesto e inizia a giocare con maggiore lucidità.Primi 45’ di grande sofferenza, la Juve entra spesso dal suo lato e lui fatica a contenere. Si presenta dal dischetto manda la palla all’incrocio.(Dal 46’ s.t.: Dà equilibrio e forza al centrocampo. Vorrebbe anche calciare il rigore, ma Perisic non lo accontenta e lui si fa da parte)Il duello con Cuadrado è ormai una sfida nella sfida e lui vince in lungo e in largo. Dagli undici metri spiazza Perin e poi conclude l’opera con un altro gol capolavoro: riceve palla da Dimarco sul vertice sinistro dell’area e di mancino incrocia sul palo lontano un diagonale perfetto. Dominatore dei due mondiGioca con de Ligt o Chiellini appiccicato alle spalle e non riesce neanche a respirare.(Dal 18’ s.t.Più tonico rispetto alle ultime uscite, ma non ancora soddisfacente.Anche lui come Dzeko fa una gran fatica, ma ha il merito di guadagnarsi il calcio di rigore che porta al 2-2.(Dal 46’ s.t.Di destro colpisce bene calciando al volo ma la conclusione è centrale e impegna poco Perin. Non fa mancare il suo aiuto in fase di non possesso.Pazza, pazza, pazza Inter. In tre minuti sembra buttare via tutto con il solito lapsus, poi reagisce allo schiaffo con la stessa rabbia vista contro l’Empoli e ribalta il risultato. Porta a casa la Coppa, il secondo trofeo stagionale.