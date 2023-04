Di puro istinto, con il braccio, per murare la botta da distanza ravvicinata da parte di Rafa Silva. Si concede anche un dribbling mozzafiato in area di rigore, mandando al bar l’avversario in pressing. Sigilla il match quando un istante prima del triplice fischio mura Gonçalo Ramos.Rafa Silva è un brutto cliente e spesso si allarga proprio dalle sue parti. Prova a limitarlo leggendo in anticipo le sue giocate, qualche volta riesce, altre meno.Avanza palla al piede e lascia partire una sventola dalla distanza che fa tremare il da Luz. Se la cava molto bene contro un avversario non semplice come Gonçalo Ramos.Trova il coraggio per spingersi avanti e fa benissimo, visto che poi dal suo mancino nasce il cross perfetto che pesca Barella al centro dell’area di rigore per l’1-0 nerazzurro. Disegna una traiettoria ancora più bella per la testa di Dumfries, ma il colpo di testa dell’olandese trova attento il portiere avversario. n (Specializzato in gol salvati sulla linea di porta, a Lisbona come a Porto, è ancora lui il semaforo rosso alle gioie avversarie. Si vede murare un doppio tentativo, prima quello di testa, dalla parata di Vlachodimos, poi il mancino, da Morato. Riconquista il possesso e crossa verso il centro, trovando il braccio di Joao Mario, che porta al calcio di rigore. (: s.v.)Le cose migliori le fa quando riesce ad allargarsi sulla destra. Nel primo tempo mette al centro due cross molto pericolosi, per Dzeko, che entrambe le volte non arriva sul pallone per qualche centimetro. Bello anche il cambio campo che pesca libero Dimarco sulla sinistra, ma il cross dell’esterno non arriva a destinazione. Decide così di mettersi in proprio, si “butta” in area e brucia Grimaldo impattando di testa il preciso invito di Bastoni per l’1-0.Al centro del villaggio, con La Sapienza dei giorni migliori congela il pallone e non teme il pressing avversario. Peccato per quel pallone perso all’ultimo secondo, che quasi costa un gol ai nerazzurri. Per sua fortuna c’è Onana.Con due bellissimi recuperi in meno di 5 minuti, sbroglia altrettante delicatissime situazioni. Servito da Correa, trova un buco tra le maglie della difesa avversaria, ma si allarga un po’ troppo e Vlachodimos gli intercetta lo scavino.Respinge malissimo un cross di Grimaldo e con la testa serve un grande assist per Rafa Silva che calcia di prima intenzione. Per fortuna c’è Onana. Chiede e riceve palla da Barella, serve al centro un cross radente, ma Lautaro arriva con un pizzico di ritardo.Con buon agonismo e determinazione. Gli capita anche il pallone per chiudere il match sul 3-0 ma scivola e impatta male il pallone).Lavora bene di fisico contro Antonio Silva, che deve anche giocarsi un giallo per limitarlo a centrocampo. Prova ad avventarsi su un bel cross dalla sinistra di Dimarco, non ci arriva per poco. Fa infuriare Inzaghi perché prova un dribbling di suola vicino alla sua area e costringe Dumfries a un miracoloso salvataggio sulla linea di porta.: Entra bene, senza paura. Serve a Mkhitaryan un bel pallone nello spazio, ma lo scavino dell’armeno è preda di Vlachodimos)Macchinoso, poco mobile. Riesce a tenere su qualche pallone, ma con un pizzico di agilità in più potrebbe dare maggiore aria alla manovra.: Si presenta dal dischetto e si conferma implacabile: 20 gol su 20 rigori calciati con la maglia dell’Inter. Un gol pesantissimo).L’Inter di Coppa sembra un’altra squadra. Un po’ timidi nel primo tempo, i nerazzurri riescono dagli spogliatoi con altra mentalità e dopo il vantaggio giocano con tutt’altra convinzione.Con due interventi di ottimo livello evita un passivo più pesante ai suoi.Sulla destra mai una sua iniziativa degna di nota.Si concede qualche sbandata e un giallo che lo limita per gran parte del match.Salva un gol fatto di Dumfries sulla linea di porta. È quello più solido del reparto difensivo.Bruciato da Barella per l’1-0 nerazzurro.Tante imprecisioni lì in mezzo al campo e anche la fase di interdizione non è sufficiente.Poco filtro, poco gioco, poco tutto.Primo tempo di ottimo livello, poi rallenta e causa anche il calcio di rigore per un tocco di mano su cross di Dumfries.Agisce sotto punta ma con possibilità di spaziare. Si allarga spesso sulla sinistra, dove riesce a trovare spazio. Dimarco gli concede una grande chance servendogli il pallone sul destro ma la sua conclusione da dentro l’area è più forte che precisa e Onana riesce a respingere. Cala alla distanza.Gioca sempre a due tocchi e con molta intelligenza, anche se poi non riesce a combinare granché. Ma i suoi movimenti sono quelli che creano maggiore scompiglio alla retroguardia nerazzurra.Invisibile fino al 90’, quando si invola verso Onana ma si lascia ipnotizzare dal portiere nerazzurro.Il Benfica gioca con la spinta dei propri tifosi, ma non basta a dargli coraggio e idee.