: Si distende con la prontezza dei tempi migliori e riesce a deviare in angolo l’insidiosa conclusione di Di Maria. Prova l’uscita su Cuadrado, ma sul colombiano va tutt’altro che a valanga.: Allo scadere del primo tempo gli capita l’occasione per sbloccare il match, ma prende male il tempo e spedisce alto il colpo di testa da un metro da Perin. Una sola sbavatura, su Vlahovic, che per sua fortuna non ne approfitta.(Dal 36’ s.t.: Legge bene e in anticipo un paio di possibili pericoli e argina con esperienza. Nel finale si fa trovare anche a cucirà la manovra in attacco ed è sua la sponda che porta al quasi gol di Lukaku.: Fa una bellissima figura contro Di Maria, giocando una partita di grande attenzione e partecipando costantemente alla manovra.: Attento su Kostic prima e su Chiesa dopo.: Dà il via a parecchie azioni pericolose dell’Inter ed è il primo a dannarsi l’anima quando i suoi compagni si mostrano poco timidi nell’ avanzare pressing alla manovra bianconera. Riesce spesso a trovare spazio tra Rabiot e Locatelli e i suoi compagni traggono beneficio dal suo moto perpetuo.: Con tutto lo specchio a disposizione, calcia di piatto, e male, da ottima posizione, agevolando Perin all’intervento. Però torna a comandare lì in mezzo al campo, dove tutti i palloni iniziano a transitare nuovamente dai suoi piedi. È tornato il “Sacerdote”? L’Inter se lo augura.(Dal 36’ s.t.: Dopo appena 4’ di gioco perde un brutto pallone a centrocampo e spedisce la Juve in contropiede con Di Maria, ma per sua fortuna Handanovic mura il pericolo. Protagonista di numerose imprecisioni, ma anche di due belle giocate: la prima manda Dimarco in porta, la seconda è invece un’azione individuale, quando dribbla Locatelli, entra in area e spara in diagonale, con il pallone che esce di un soffio alla sinistra di Perin.: Va via molto bene a Cuadrado ma poi si perde in un bicchier d’acqua al momento del cross, con Lautaro libero davanti al portiere. Su invito di Mkhitaryan penetra in area e arriva alla conclusione, ma trova Perin pronto a respingere e Lautaro pronto a lamentarsi, ancora una volta per non averlo servito.(Dal 23’ s.t.: Stringe troppo in area e non si accorge di Cuadrado alle sue spalle. Il colombiano riceve palla e scarica alle spalle di Handanovic).: L’azione che porta alla pericolosa conclusione di Brozovic nasce da una sua protezione in area con scarico a Barella. Pressing generoso e movimenti ad allargare le maglie bianconere.(Dal 23’ s.t.: Entra nervoso e si fa ammonire per un duro intervento su Gatti. Riceve da Acerbi in area e arriva al tiro, ma trova il corpo di Locatelli che gli nega il gol. Si presenta lui dagli undici metri quando Massa indice il dischetto e con freddezza spiazza Perin per l’1-1. Poi va ad esultare contro la curva bianconera e viene ammonito per la seconda volta. Ingenuità che gli costerà la semifinale di ritorno.: Ancora una partita scialba, priva di spunti e giocate interessanti. Lo Stadium per lui è blindato, a Torino non riesce a far gol. Toro sedato, più che seduto.(Dal 41’ s.t.: L’Inter gioca con personalità allo Stadium, sprecando qualche occasione di troppo. La reazione alla sconfitta contro la Fiorentina c’è stata.