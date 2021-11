Un paio di interventi scolastici e il gol subito, su cui non può niente.Castaneda è tra i più frizzanti dei suoi ma non gli crea troppi problemi. Non del tutto appagato, va in area avversaria e chiude i conti in tap-in, raccogliendo la respinta del portiere avversario.Imposta e difende con grande ordine. Di testa, costringe Athanasiadis alla parata d’istinto, ma la respinta finisce sui piedi di Skriniar per il raddoppio nerazzurro.(Dal 40’ s.t.Non fa vedere palla a Traore e offre il suo supporto in fase di costruzione.Non soffre alcuna incursione e va vicino al gol con un destro dall’interno dell’area di rigore. A fine primo tempo Inzaghi lo lascia a riposo in vista del derby.(Dal 1’ s.t.: Entra con buona gamba ed è molto attento in fase difensiva. Ancora troppa timidezza quando potrebbe guadagnare metri palla al piede.La foto della sua partita rimarrà il tuffo per scomparire dalla traiettoria del tiro-gol di Brozovic. Aveva capito tutto in anticipo, come spesso gli capita. In mezzo al campo è il solito martello.La trattativa per il rinnovo non è un problema, da diverse partite, ormai, scende in campo e detta legge. Sblocca il match con una giocata di cuore, istinto e qualità. Insostituibile.Recupera un’infinità di palloni e mostra finalmente in toto le sue qualità. Questo Vidal può diventare intoccabile per Inzaghi.Tutte le palle da fermo che calcia sono minacce che piovono in area avversaria. Bene anche in fase difensiva.(Dal 19’ s.tEntra subito con buona gamba e con l’applicazioneA due passi dalla linea di porta, anche se in posizione un po’ decentrata, fallisce il colpo di testa sull’angolo calciato molto bene da Dimarco. In ombra per tutto il resto del match.(Dal 37' s.t.: s.v.)Lo Sheriff si compatta e stringe le maglie, così l’argentino prova la soluzione dalla distanza e di destro colpisce un gran palo. Prova a dialogare con i compagni, ma punge poco.Entra e trova subito il gol con un bel destro. Vive un ottimo momento di forma)Contro lo Sheriff era una finale e la vince senza mai mettere in discussione il risultato.Tempestivo in uscita su Dzeko. Incolpevole sui tre gol nerazzurriMai una progressione né un’iniziativa degna di nota. E li dietro non è impeccabile.Con poca cattiveria e convinzione. Il tiro di Brozovic passa sotto le sue gambe prima di infilarsi in rete.Trema molte volte. Regala a Sanchez il pallone per il momentaneo 3-0.Baluardo a protezione della propria porta, nel primo tempo si distingue per un paio di interventi decisivi. Nella ripresa cala molto anche lui.L’uomo di maggior qualità dello Sheriff, ma riesce a rimanere poco nel gioco.Spesso in ritardo, lì in mezzo soffre parecchio.Invisibile per tutto il match, trova il gol all’ultimo minuto con un bel colpo di testa.All’andata riuscì a creare qualche problemino con tanto movimento, questa volta non lo si vede.(Dal 28’ s.t.Il migliore dei suoi, prova la conclusione e qualche giocata estemporanea. Ma è solo.Svaria senza costrutto.(Dal 37’ s.t.Lo Sheriff non crea nessun pericolo all’Inter.