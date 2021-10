: Si fa trovare subito pronto sulla conclusione di Stryger Larsen. Vive il resto della partita da spettatore, fino a quando Deulofeu lo impegna con un bel destro, che lui vola a respingere con la mano di richiamo.Beto e Success capitano spesso sulle sue zolle, uno fisico, l’altro più agile. Li respinge entrambi senza troppi problemi.L’ultima da titolare l’aveva giocata nella passata stagione, proprio contro l’Udinese. Bravo a farsi trovare pronto, non fa sentire l’assenza di un baluardo come de Vrij.Conferma che il momento peggiore è alle spalle. L’Intesa con Perisic migliora ed è difficile sfondare dal loro lato.Alla fine c’è un assist che salva la sua prestazione, ma è comunque insufficiente. Sbaglia anche le giocate più semplici e nonostante la sua velocità, non sfrutta neanche gli spazi che ogni tanto l’Udinese gli concede. Sintomo dell’insicurezza del momento.Nel primo tempo le conclusioni verso la porta avversaria sono tutte le sue. Rallenata alla distanza, ma innesca Dumfries per l’azione del 2-0 nerazzurro.(Dal 35’ s.t.Altra partita da professore, prende per mano i compagni e rischia la giocata anche nel traffico.solita pericolosità sulle palle da fermo e qualche buon recupero. Manca qualcosa negli ultimi 20 metri di campo.(Dal 25’ s.t.In mezzo a far legna, ma non solo. Una bella conclusione dalla distanza fa la barba al palo)Diligente, concreto e costante. Certi picchi non li aveva toccati neanche con Antonio Conte. Da un suo intelligentissimo velo nasce l’azione dell’1-0.(Dal 40’ s.t.Da 5 fino al gol. Poi si accende con quell’azione personale che manda al bar Nuytinck sull’1-0 e trova anche la doppietta poco dopo. Quando si accende sa illuminare con fiammate di classe.(Dal 25’ s.t.Gli capita una buona occasione sotto porta, ma è girato e non riesce a coordinarsi bene davanti a Silvestri).Bene per il supporto offerto alla squadra, così così per la pericolosità in zona gol.(Dal 35’ s.t..)l’Inter crea fin dal primo minuto. Le sue scelte di formazione sono state ripagate.Per tutto il primo tempo tiene in piedi l’Udinese con i suoi interventi, è bravissimo a dire no per due volte, entrambe su Barella. Incolpevole sui gol nerazzurri.Perisic lo inganna con continui movimenti e contromovimenti. Non vive una serata sempliceDzeko soffre la sua marcatura e preferisce attaccare allargandosi dalla parte di Samir. Mostra tutte le sue lacune quando Correa lo attacca nell’uno contro uno arrivando al gol con estrema facilità.Dzeko lo attacca spesso alle spalle, ma in zone di campo non pericolose. Neanche Dumfries gli crea troppi problemi.Potrebbe far valere qualche volta il suo spunto ma rimane spesso schiacciato.Soppy: s.v.)In mezzo al campo con ritmo inadeguato.Entra quando l’Inter prende campo. Al suo ingresso segna subito Correa e per tutta l’Udinese c’è ben poco da fare)Il centrocampo dell’Inter martella e lui si preoccupa di contenere. Fa poco.Arslan 6: Con buona gamba, ma con poco tempo a disposizione)Subito una conclusione da buona posizione, ma non riesce ad impensierire Handanovic. Prosegue con piglio rivedibile.Sulla corsia, su Dumfries, in giornata no. Ma nonostante tutto riesce anche ad andargli vi qualche volta.Dovrebbe essere il leader della squadra ma si vede ben poco.Ha buoni numeri, ma riesce di rado ad accendersi, anche perché ben contenuto da Skriniar.Impegna Handanovic con un bel tiro, per il resto si infrange su Skriniar).La vede ben poco.L’Udinese arriva a San Siro con il solo scopo di non prenderle. Propone poco e torna a casa con le pive nel sacco.