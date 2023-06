Arriva sul colpo di testa di Singo, smanacciando e respingendo il pericolo. Si distende sulla sinistra per deviare una bella conclusione di Karamoh.(Dal 20’ s.t.Seconda presenza in nerazzurro, la prima nel lontano 2004. Lo credi arrugginito ma ti sbagli di grosso e te ne accorgi quando con un prodigioso intervento nega a Sanabria l’1-1 da due passi).Vlasic calpesta le sue zolle e spesso deve dichiarare palla in dogana. Stringe in ritardo su Karamoh, che arriva alla conclusione pericolosa. Ma sono almeno due gli interventi decisivi in partita.Rischia la frittata quando si perde Schuurs in area di rigore, per fortuna un rimpallo lo grazia. Per il resto si comporta bene su Sanabria.Non soffre mai Miranchuk, può anche dosare le energie.Sbroglia subito una situazione delicata al centro dell’area di rigore, spazzando senza troppi fronzoli. Beffato da Sanabria, che lo brucia in area e arriva alla conclusione. Solo il grande intervento di Cordaz evita l’1-1).Arriva alla conclusione su azione da corner, ma il suo tentativo trova il muro avversario e il pallone arriva tra le mani di Milinkovic Savic. Sempre pronto a scattare, bello anche il cross per Lukaku, che però colpisce male di testa.Buona prova alla sua ultima da nerazzurro. Sfiora il gol con un bel colpo di testa a incrociare.Riceve da Lukaku, controlla e di sinistro impallina Milinkovic Savic con una conclusione forte ma non angolatissima.In tutte le zone del centrocampo, toglie riferimento ai granata. Spende un giallo intelligente sulla penetrazione di Buongiorno.Approfitta di un brutto errore di Ilic e punta la porta avversaria costringendo Singo al fallo da cartellino giallo).Qualche cavalcata di Singo lo manda in affanno. Si vede poco in fase offensiva. Rimane guardingo.Comoda gestione e una buona diagonale difensiva).Serve in profondità Lautaro, tra Schuurs e Buongiorno, ma l’argentino inciampa e non sfrutta al meglio l’assist, al bacio, del belga. Aggira e disintegra Buongiorno e conclude in diagonale, ma il pallone viene deviato in corner, sfiorando il palo. Serve a Brozovic l’assist per l’1-0 e anche quello a Dzeko, su cui il bosniaco colpisce il palo.Trova lo spazio tra le maglie granata ma lanciato in profondità, inciampa e perde un tempo, costretto ad allargarsi prova quasi un cucchiaio, privo di precisione. Se la vede spesso contro Schuurs, senza mai sottrarsi alla lotta.Entra e si presenta immediatamente con un diagonale insidioso che sfiora il palo. Si coordina bene sull’assist di Lukaku e di destro colpisce il palo esterno).Preferisce il turnover misurato a quello massiccio e alla fine dà minuti a molti di quelli che saranno titolari anche a Istanbul.